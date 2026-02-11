Rescatan en helicóptero al tripulante de una lancha averiada frente al Portixol, en Palma

Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescató ayer al tripulante de una lancha que sufrió una avería y estaba en serio peligro a causa del temporal frente a la bocana del puerto del Portitxol, en Palma. La embarcación no pudo ser remolcada acabó destrozada contra las rocas.

El incidente ocurrió sobre las seis de la tarde de ayer, cuando el 112 alertó de que había una lancha motora en serias dificultades frente al puerto del Portixol, en medio del temporal y con un fuerte oleaje. Había sufrido una avería en el motor y el tripulante había echado el ancla, pero se encontraba en una situación muy precaria, empujado por las olas, muy cerca de las rocas de la bocana del puerto.

Operación de rescate

Al lugar acudieron la lancha Guardamar Calíope de Salvamento Marítimo y una embarcación de los prácticos del puerto de Palma. Sin embargo, las malas condiciones del mar impidieron rescatar al tripulante por mar. Finalmente tuvo que intervenir el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. Uno de los rescatistas se lanzó al mar para llegar al lugar donde estaba el hombre, y le izó hasta la aeronave con una grúa. El tripulante, un hombre de unos 40 años, fue trasladado ileso a tierra.

La embarcación, anoche, en medio del oleaje. / Salvamento Marítimo

Mientras tanto, los intentos de remolcar la embarcación por parte de la lanchas de Salvamento y de los prácticos fueron inútlies. El fuerte oleaje la empujó contra las rocas del espigón del Portitxol y acabó destrozada.