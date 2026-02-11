Investigan a la dueña de un bar de Son Gotleu por dar un partido "pirata" por la tele
La mujer habría cometido un delito contra la propiedad intelectual
La Policía Local de Palma ha instruido diligencias penales contra la responsable de un bar de Son Gotleu, una mujer española de 51 años, por la presunta comisión de un delito contra la propiedad intelectual, por ofrecer en el local la retransmisión de un partido de fútbol a través de una plataforma "pirata".
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete y media de la tarde del pasado 3 de febrero, durante una inspección rutinaria de establecimientos. En la intervención participaron agentes de la Unidad de Patrulla Verde (UVMA), que realizaban tareas de inspección administrativa y acompañamiento al personal del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria. Todo ello con el apoyo de otras unidades de la Policía Nacional y Policía Local.
Un partido de fútbol "pirata"
Durante el transcurso de la inspección, los agentes observaron que el televisor del local estaba retransmitiendo un partido de fútbol de una cadena de pago. Tras las comprobaciones pertinentes, se comprobó que la señal no provenía de un decodificador oficial, sino que se estaba obteniendo a través de una plataforma digital no autorizada, conocida comúnmente como "pirata".
El informe policial subraya que la reproducción de dicho contenido se realizaba con ánimo de lucro, ya que el televisor estaba instalado y orientado hacia la zona de las mesas para ofrecer el evento deportivo a los clientes sin abonar los correspondientes derechos de explotación.
Ante la constatación de la actividad ilícita, los agentes ordenaron el cese inmediato de la retransmisión. Asimismo, se informó a la investigada no detenida de la confección del informe judicial y de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citada.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Policía Nacional.
