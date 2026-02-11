La Guardia Civil participa en un curso de Asaja de piloto de dron para jóvenes agricultores
Agentes del equipo Pegaso de la Guardia Civil han participado en un curso de piloto de dron para jóvenes agricultores de la organización agraria Asaja, en el que han impartido formación sobre la normativa vigente y aplicable a este tipo de usos.
Los agentes participaron en la segunda jornada del curso de piloto de dron para agricultores celebrado en el Aeródromo de Binissalem, en la que ofrecieron una exposición sobre la normativa vigente aplicable al uso de drones, con especial atención a las operaciones realizadas en el ámbito agrícola, ha informado el instituto armado en un comunicado.
Incidieron en las obligaciones legales, las limitaciones operativas y las medidas de seguridad que deben observar los operadores de drones.
Asimismo, abordaron las particularidades que deben tenerse en cuenta en trabajos agrícolas con drones, destacando la importancia de la coordinación con las autoridades, el respeto al espacio aéreo y el uso responsable de esta tecnología.
La jornada finalizó con una demostración práctica por parte de la patrulla Pegaso, en la que se mostraron las capacidades de detección, inhibición y neutralización de drones, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de garantizar la seguridad aérea y ciudadana frente a usos indebidos de aeronaves no tripuladas.
