La Guardia Civil devuelve al dueño de un velero hundido en la Bahía de Palma en 2023 relojes de lujo y un anillo

La Guardia Civil ha recuperado y devuelto a su dueño varios relojes de lujo y un anillo de un velero de 24 metros de eslora hundido en 2023 en la Bahía de Palma, que se encontraba a 47 metros de profundidad. La entrega se efectuó a un marinero en la Comandancia de Balares.

Velero hundido a 47 metros de profundidad en la Bahía de Palma. / GUARDIA CIVIL

La inmersión de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se efectuó el pasado verano en la Bahía de Palma. Se trataba de unas prácticas y el objetivo inicial era un pecio conocido, que era un punto habitual para realizar inmersiones en aguas profundas.

En concreto, la actividad se llevó a cabo en una zona muy próxima en la que un velero de 24 metros se había ido a pique dos años antes. Los tripulantes fueron puestos a salvo, pero no se pudo evitar el hundimiento del barco. En una primera inmersión se localizó una embarcación que coincidía con las características de este velero. A partir de este momento, las prácticas se trasladaron a este enclave.

Entrega a un marinero

En el transcurso de la inspección del pecio, los submarinistas del GEAS encontraron una mochila. Esta fue recuperada y subida a la superficie. En el interior había diversos efectos personales. Entre estos se encontraban tres relojes de alta gama y un anillo de oro. A partir de este momento, los agentes del GEAS hicieron gestiones para averiguar quién formaba parte de la tripulación y localizar al dueño de estos efectos.

Tras identificar al propietario del velero, los buceadores de la Guardia Civil localizaron a un marinero que formaba parte de la tripulación del barco en el momento del naufragio. Este fue citado el lunes en la Comandancia de la Guardia Civil, en la calle Manuel Azaña de Palma, donde se le hizo entrega de los tres relojes y el anillo de oro encontrado en el barco sumergido en el fondo del mar. Este se mostró muy agradecido.