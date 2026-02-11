Tribunales
La Fiscalía pide 18 años de cárcel a un hombre por abusos y agresiones sexuales su hija de 3 años
El acusado niega los hechos en el juicio y atribuye la denuncia a una maniobra de su exmujer "Me acusan por ser foraster"
La Fiscalía reclama una condena de 18 años de prisión para un hombre acusado de abusos y agresiones sexuales a su hija, una niña que tenía entre 1 y 3 años, en Mallorca. El procesado, con antecedentes por violencia doméstica y abusos sexuales, ha negado en el juicio todos los cargos y apunta a una maniobra de su exmujer, madre de la menor, como origen de la denuncia.
El sospechoso, de 40 años, habría cometido los abusos entre 2016 y 2018. Según sostiene el ministerio público, el encausado aprovechaba los periodos en los que le correspondía estar con su hija en las visitas asignadas para someterla a tocamientos tanto vestida como desnuda. Durante ese periodo, ya en su domicilio, llevó a la niña a una habitación, le quitó la ropa y la agredió sexualmente, según la Fiscalía, que reclama penas de 6 y 12 años de cárcel por delitos de abuso y agresión sexual. Además, reclama una indemnización de 30.000 euros para el hombre.
En el juicio que se celebra en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma el acusado ha afirmado que "nunca" estuvo a solas con su hija. Según su versión, todos los encuentros fueron en un punto de encuentro y posteriormente en el domicilio de su madre, donde la menor dormía periódicamente. "Lo juro por mi vida que yo no le he hecho eso a mi hija", ha señalado.
El procesado ha admitido que fue condenado por un delito sexual contra una compañera de trabajo. "Trabajábamos en una cocina muy estrecha y ella decía que yo le rozaba", ha alegado. El hombre asegura que la denuncia por los abusos a la menor son fruto de una maniobra de su exmujer y la familia de esta. "Me dijo que me iba a hundir la vida, que no quería que fuera el padre de su hija. Su familia nunca me aceptó, quizá porque ellos son mallorquines y yo extremeño. Me acusan por ser foraster", ha afirmado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma
- Diez dormitorios, diez baños y parque propio: un alemán vende su “castillo” en Mallorca
- Detenido por violar y propinar una brutal paliza a una joven en Cala Rajada
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- Alfonso Díaz gana la batalla a la plantilla del Mallorca por las primas
- Así será el renovado bar Pesquero de Palma, con una gran pérgola de madera laminada