La Fiscalía pide 18 años de cárcel a un hombre por abusos y agresiones sexuales su hija de 3 años

La Fiscalía reclama una condena de 18 años de prisión para un hombre acusado de abusos y agresiones sexuales a su hija, una niña que tenía entre 1 y 3 años, en Mallorca. El procesado, con antecedentes por violencia doméstica y abusos sexuales, ha negado en el juicio todos los cargos y apunta a una maniobra de su exmujer, madre de la menor, como origen de la denuncia.

El sospechoso, de 40 años, habría cometido los abusos entre 2016 y 2018. Según sostiene el ministerio público, el encausado aprovechaba los periodos en los que le correspondía estar con su hija en las visitas asignadas para someterla a tocamientos tanto vestida como desnuda. Durante ese periodo, ya en su domicilio, llevó a la niña a una habitación, le quitó la ropa y la agredió sexualmente, según la Fiscalía, que reclama penas de 6 y 12 años de cárcel por delitos de abuso y agresión sexual. Además, reclama una indemnización de 30.000 euros para el hombre.

En el juicio que se celebra en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma el acusado ha afirmado que "nunca" estuvo a solas con su hija. Según su versión, todos los encuentros fueron en un punto de encuentro y posteriormente en el domicilio de su madre, donde la menor dormía periódicamente. "Lo juro por mi vida que yo no le he hecho eso a mi hija", ha señalado.

El procesado ha admitido que fue condenado por un delito sexual contra una compañera de trabajo. "Trabajábamos en una cocina muy estrecha y ella decía que yo le rozaba", ha alegado. El hombre asegura que la denuncia por los abusos a la menor son fruto de una maniobra de su exmujer y la familia de esta. "Me dijo que me iba a hundir la vida, que no quería que fuera el padre de su hija. Su familia nunca me aceptó, quizá porque ellos son mallorquines y yo extremeño. Me acusan por ser foraster", ha afirmado.