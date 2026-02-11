Arrestado en Maó por entrar a robar en un domicilio con sus moradores dentro

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Maó, en Menorca, han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada.

Sobre las cuatro y diez de la madrugada un vecino de Maó solicitó presencia policial ya que de la vivienda colindante a la suya oía ruidos procedentes del interior y varias luces del interior encendidas, y sospechaba que pudiera estar pasando algo malo.

A los pocos minutos se personaron en el lugar varias patrullas de la Policía Nacional de Maó, los cuales procedieron a realizar una primea inspección del exterior de la vivienda, los agentes descubrieron una de las ventanas fracturada.

Los agentes se dispusieron a entrar en la casa, cuando por la ventana rota salía un hombre hacia el exterior portando en una mano una botella de licor. Cuando le preguntaron lo que hacía allí, no pudo justificarlo

Tras esto los agentes encontraron a dos moradores en el interior de la vivienda, que explicaron que no conocían a ese hombre, que habían oído ruidos y que por temor se habían escondido en una habitación y habían llamado a los servicios de emergencias.

Noticias relacionadas

Finalmente los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.