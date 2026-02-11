Tribunales
Acusan a un preso de la cárcel de Palma de introducir drogas tras un vis a vis con su pareja
El recluso, para quién la Fiscalía pide cinco años de cárcel, fue sorprendido con varias dosis de ketamina, éxtasis, heroína, cannabis
La Fiscalía reclama cinco años de prisión para un interno de la cárcel de Palma acusado de introducir drogas en el centro penitenciario tras un vis a vis con su pareja. El sospechoso, que cumple condena por narcotráfico, fue sorprendido con varias dosis de ketamina, éxtasis, heroína y cannabis que pretendía vender, según el ministerio público. En la vista previa celebrada ayer en la Audiencia Provincial no hubo acuerdo de conformidad y el juicio se celebrará en los próximos meses.
Los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2024. El acusado, de 40 años y que está cumpliendo una condena de tres años de prisión en el centro penitenciario de Palma por un asunto de drogas, mantuvo ese día un encuentro íntimo con su compañera sentimental en la cárcel. Cuando terminó el vis a vis, los funcionarios lo sorprendieron con varias bolsitas de plástico que contenían diversos estupefacientes, valorados en total en 804 euros.
El hallazgo de las drogas llevó a un juzgado de Palma a abrir un nuevo proceso judicial contra este preso. La Fiscalía sostiene que el hombre pretendía vender los estupefacientes a otros reclusos y le imputa un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia.
