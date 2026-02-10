La Policía disuelve una concentración de motos que hacían carreras ilegales en Son Ferriol

Agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma llevaron a cabo el pasado viernes por la noche un dispositivo especial de vigilancia en el camí de Son Roca, en Son Ferriol, donde se habían concentrado medio centenar de jóvenes que hacían botellón y realizaban carreras ilegales y otras maniobras peligrosas con sus ciclomotores. Los agentes retiraron nueve vehículos porque tenían piezas no homologadas. También pusieron 29 multas de tráfico y dos actas por posesión de drogas.

El operativo se puso en marcha después de que la Policía recibiera durante los últimos meses numerosas quejas ciudadanas sobre grupos numerosos de jóvenes en ciclomotor que se concentraban las noches de los fines de semana en el lugar, y realizaban maniobras temerarias, como derrapes y frenazos. Según los vecinos, en el lugar se concentraban habitualmente decenas de jóvenes para consumir alcohol y cannabis, generando suciedad, ruidos y situaciones de insalubridad. También denunciaban la presencia de motocicletas estacionadas indebidamente y la realización de maniobras peligrosas que ponían en riesgo la circulación.

Cincuenta jóvenes

La operación policial comenzó a las diez y cuarto de la noche del sábado. Los agentes constataron la presencia de numerosos jóvenes, en su mayoría menores de edad, que participaban en carreras ilegales. En el firme de la calzada se observaron marcas de neumáticos recientes fruto de derrapes y acelerones. Durante el dispositivo, se identificaron a cincuenta personas y se controlaron cuarenta vehículos, principalmente ciclomotores.

Nueve ciclomotores fueron retirados al depósito municipal, sobre todo porque sus propietarios habían sustituido piezas originales por otras no homologadas. Además, se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes y otras dos por el decomiso de objetos destinados al consumo de sustancias tóxicas, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. También se impusieron 29 denuncias por diferentes infracciones de tráfico.