Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Migratorio ParlamentAlquiler TurísticoProhibición VeloJan Salas LesionadoCastillo Alemán Venta
instagramlinkedin

Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

La Guardia Civil arresta a tres sospechosos de la sustracción de estos elementos en veinte domicilios de Palma, Algaida, Lloret y Sineu

Guardias civiles examinan parte de las persianas robadas que han sido recuperadas.

Guardias civiles examinan parte de las persianas robadas que han sido recuperadas. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil arrestaron ayer a tres individuos, presuntos autores de una oleada de robos de persianas de aluminio registrada en Palma, Algaida, Sineu y Lloret durante los últimos días. Los sospechosos se habrían llevado estos elementos de una veintena de domicilios, al parecer para venderlos como chatarra.

La Guardia Civil inició una investigación tras recibir denuncias por numerosas sustracciones de puertas y ventanas de aluminio de contadores de agua y luz en distintas viviendas y establecimientos de Palma y la Part Forana, que habían provocado una gran alarma.

Los investigadores consiguieron identificar a los presuntos autores, que fueron arrestados ayer y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil les considera autores de veinte de estos robos, aunque no descarta su implicación en otros que todavía no hayan sido denunciados. Parte del material sustraído ya había sido cortado en piezas para su venta como chatarra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
  2. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  3. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  4. Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
  5. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  6. El Govern suprime el servicio de bicicletas públicas de la intermodal entre quejas: «El Mou-te Bé era excelente»
  7. Un camión pierde la cuba de hormigón en la entrada a la Vía de Cintura
  8. Deniegan la paternidad de una niña de Mallorca pese a que la ciencia confirma que es su padre

Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

Dos detenidos por amenazar con cuchillos a los clientes de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma

Dos detenidos por amenazar con cuchillos a los clientes de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma

La Policía disuelve una concentración de motos que hacían carreras ilegales en Son Ferriol

La Policía disuelve una concentración de motos que hacían carreras ilegales en Son Ferriol

Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma

Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Reabierto el acceso a la Vía de Cintura tras la retirada del camión-cuba accidentado

Reabierto el acceso a la Vía de Cintura tras la retirada del camión-cuba accidentado
Tracking Pixel Contents