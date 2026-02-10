Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

Agentes de la Guardia Civil arrestaron ayer a tres individuos, presuntos autores de una oleada de robos de persianas de aluminio registrada en Palma, Algaida, Sineu y Lloret durante los últimos días. Los sospechosos se habrían llevado estos elementos de una veintena de domicilios, al parecer para venderlos como chatarra.

La Guardia Civil inició una investigación tras recibir denuncias por numerosas sustracciones de puertas y ventanas de aluminio de contadores de agua y luz en distintas viviendas y establecimientos de Palma y la Part Forana, que habían provocado una gran alarma.

Los investigadores consiguieron identificar a los presuntos autores, que fueron arrestados ayer y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.

La Guardia Civil les considera autores de veinte de estos robos, aunque no descarta su implicación en otros que todavía no hayan sido denunciados. Parte del material sustraído ya había sido cortado en piezas para su venta como chatarra.