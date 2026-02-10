Un incendio destruye un coche que circulaba en Alcúdia

Un incendio ha destruido esta tarde un coche que circulaba en Alcúdia. El siniestro no ha dejado heridos y los Bombers de Mallorca y la Policía Local se han movilizado para sofocar las llamas y regular el tráfico.

Los hechos han ocurrido hacia las tres de la tarde en la vía que va desde la entrada de la avenida Pere Mas i Reus hacia el polígono de Can Lloreta. Los equipos de emergencias han acudido rápidamente al lugar y mientras los agentes han cortado la circulación en la zona, los efectivos de extinción han sofocado las llamas.

Según ha explicado la Policía Local de Alcúdia, el siniestro no ha dejado heridos y la situación ha quedado normalizada a las cuatro de la tarde.