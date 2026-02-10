Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma
La víctima ha sido arrollada cuando cruzaba por un paso de cebra en el Camí de sa Vileta
Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad al ser atropellado por un coche cuando cruzaba por un paso de cebra en el Camí de sa Vileta, en Palma. La víctima ha sido evacuada al hospital de Son Espases, donde se ha activado el Código Politrauma, previsto para accidentes especialmente graves.
El accidente, según informa el servicio de emergencias médicas del 061, ha ocurrido poco después de las siete de la mañana en un paso de cebra situado en una rotonda del Camí de sa Vileta, en Palma. La víctima, un hombre de 45 años, ha sido atropellado por un coche y ha sufrido graves lesiones.
Al lugar ha acudido una ambulancia dle 061, que ha trasladado al herido a Son Espases, donde se ha activado el Código Politrauma. Mientras, la Policía Local de Palma ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.
