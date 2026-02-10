Dos detenidos por amenazar con cuchillos a los clientes de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del pasado jueves a dos hombres que presuntamente amenazaron de muerte a varios clientes de un local de ocio nocturno del Paseo Marítimo de Palma. Los individuos, de nacionalidad española, llevaban dos cuchillos de gran tamaño, que fueron intervenidos por los policías.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado jueves de madrugada. La central del 091 recibió una llamada que alertaba de que dos jóvenes habían amenazado de muerte a dos hombres en el interior de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma. La llamada alertaba que los hombres portaban cuchillos ocultos entre sus ropas, que habían exhibido de modo amenazante en varias ocasiones.

Patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía acudieron al lugar y se entrevistaron con las víctimas, que explicaron que estaban de fiesta en el interior de un local cuando fueron amenazados de muerte por dos hombres a los que conocían.

Los jóvenes indicaron que no hubo ningún motivo que originara el incidente. Simplemente cuando coincidieron con ellos comenzaron a increparles intentando iniciar una pelea. Añadieron que al mismo tiempo les habían mostrado dos cuchillos de gran tamaño que llevaban escondidos entre las ropas, mientras les espetaban: "Vamos fuera, os vamos a quitar la vida".

Los jóvenes pidieron al personal de seguridad que avisaran a la Policía, y entonces los dos individuos abandonaron apresuradamente el local y se metieron en un vehículo con el que huyeron a gran velocidad.

Tres sospechosos

Con esta información, varias patrullas del GOR fueron en busca de los presuntos autores de las amenazas. Tras varias batidas por el Paseo Marítimo, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con el descrito por los testigos, por lo que fue interceptado para identificar a sus tres ocupantes.

Al consultar con la base de datos de la Policía, los agentes comprobaron que uno de ellos tenía en vigor una orden de detención por un delito de robo con fuerza, mientras que otro, que al parecer no había participado en las amenazas, le constaba una orden de alejamiento de Mallorca.

Durante el registro en el vehículo, los agentes localizaron debajo de las alfombrillas, dos cuchillos de grandes dimensiones, que fueron reconocidos por las victimas como los utilizados en las amenazas.

Finalmente los agentes arrestaron a los tres hombres, dos de ellos como presuntos autores de un delito de amenazas, además a uno de ellos por reclamación policial, y un tercero, que no participó en los hechos, al que le constaba una orden de alejamiento de Mallorca interpuesta por un juzgado.