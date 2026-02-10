Un conductor ebrio vuelca tras chocar con tres coches aparcados en Palma

Un conductor ebrio se estrelló anoche contra tres coches estacionados en la calle Francesc Martí i Mora de Palma y terminó volcando en medio de la calzada. Los cuatro vehículos implicados sufrieron grandes daños. El hombre dio una tasa de alcoholemia de 0,78, más del triple del máximo legal, por lo que quedó investigado por la Policía Local por un delito contra la seguridad vial.

El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las doce menos veinte de la medianoche de ayer en la calle Francesc Martí i Mora. Un vehículo se estrelló primero contra un coche aparcado, que fue impulsado hacia delante y golpeó contra otro turismo que estaba al lado. Al intentar corregir su trayectoria, el conductor realizó una brusca maniobra y volcó, impactando contra un tercer coche estacionado.

El coche acabó volcado tras el accidente. / Policía Local de Palma

Los cuatro vehículos implicados sufrieron grandes desperfectos. Al lugar acudió un equipo de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) de la Policía Local de Palma, que sometió al conductor a una prueba de alcoholemia. Dio positivo con una tasa de 0,78, más del triple del máximo permitido por la ley, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad del tráfico.