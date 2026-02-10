Un conductor ebrio vuelca tras chocar con tres coches aparcados en Palma
El conductor arrojó un resultado de 0,78 en la prueba de alcoholemia, más del triple del máximo legal
Un conductor ebrio se estrelló anoche contra tres coches estacionados en la calle Francesc Martí i Mora de Palma y terminó volcando en medio de la calzada. Los cuatro vehículos implicados sufrieron grandes daños. El hombre dio una tasa de alcoholemia de 0,78, más del triple del máximo legal, por lo que quedó investigado por la Policía Local por un delito contra la seguridad vial.
El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las doce menos veinte de la medianoche de ayer en la calle Francesc Martí i Mora. Un vehículo se estrelló primero contra un coche aparcado, que fue impulsado hacia delante y golpeó contra otro turismo que estaba al lado. Al intentar corregir su trayectoria, el conductor realizó una brusca maniobra y volcó, impactando contra un tercer coche estacionado.
Los cuatro vehículos implicados sufrieron grandes desperfectos. Al lugar acudió un equipo de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) de la Policía Local de Palma, que sometió al conductor a una prueba de alcoholemia. Dio positivo con una tasa de 0,78, más del triple del máximo permitido por la ley, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad del tráfico.
- Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
- El Govern suprime el servicio de bicicletas públicas de la intermodal entre quejas: «El Mou-te Bé era excelente»
- Un camión pierde la cuba de hormigón en la entrada a la Vía de Cintura
- Deniegan la paternidad de una niña de Mallorca pese a que la ciencia confirma que es su padre