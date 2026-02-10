Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Migratorio ParlamentAlquiler TurísticoProhibición VeloJan Salas LesionadoCastillo Alemán Venta
instagramlinkedin

Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Varios coches patrulla le persiguieron desde Son Malferit a es Molinar, donde el hombre dejó el vehículo abandonado, aunque fue arrestado poco después

Un agente de la Policía Nacional en Palma.

Un agente de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el lunes a un individuo que conducía un coche de alquiler sustraído y sin carné, y que escapó a gran velocidad al encontrarse con un control. Varias patrullas le persiguieron desde Son Malferit a es Molinar, donde el hombre dejó el vehículo abandonado y huyó a pie, aunque fue arrestado poco después.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado lunes. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional estaban haciendo un control en la zona de Son Malferit y se percataron de que un coche con dos hombres a bordo realizaba una maniobra para evitarles y daba media vuelta para dirigirse, por la rotonda sobre la Vía de Cintura, hacia es Coll d'en Rabassa.

Varias patrullas salieron en su persecución. Durante la huida, el vehículo circuló a gran velocidad, cruzó numerosas líneas continuas y pasos de peatones, y provocó situaciones de grave peligro para el tráfico. Poco despues el vehículo se detuvo en la zona de es Molinar y el conductor huyó a pie, dejando en el coche a su acompañante.

Los policías realizaron una comprobación y averiguaron que el coche pertenecía a una empresa de vehículos de alquiler, y que no había sido devuelto en su momento, por lo que se había presentado una denuncia por sustracción. El hombre que había permanecido en el coche explicó que no sabía que el turismo estaba sustraído.

Noticias relacionadas

Nuevas gestiones permitieron a los agentes identificar al fugitivo y confirmar que no tenía carné de conducir. El sospechoso fue localizado y detenido poco después en Son Gotleu, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro contra la seguridad vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
  2. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  3. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  4. Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
  5. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  6. El Govern suprime el servicio de bicicletas públicas de la intermodal entre quejas: «El Mou-te Bé era excelente»
  7. Un camión pierde la cuba de hormigón en la entrada a la Vía de Cintura
  8. Deniegan la paternidad de una niña de Mallorca pese a que la ciencia confirma que es su padre

Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

Oleada de robos de persianas de aluminio en casas de Mallorca

Dos detenidos por amenazar con cuchillos a los clientes de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma

Dos detenidos por amenazar con cuchillos a los clientes de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma

La Policía disuelve una concentración de motos que hacían carreras ilegales en Son Ferriol

La Policía disuelve una concentración de motos que hacían carreras ilegales en Son Ferriol

Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma

Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Reabierto el acceso a la Vía de Cintura tras la retirada del camión-cuba accidentado

Reabierto el acceso a la Vía de Cintura tras la retirada del camión-cuba accidentado
Tracking Pixel Contents