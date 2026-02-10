Un conductor sin carné y con un coche robado intenta huir de la Policía a toda velocidad en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el lunes a un individuo que conducía un coche de alquiler sustraído y sin carné, y que escapó a gran velocidad al encontrarse con un control. Varias patrullas le persiguieron desde Son Malferit a es Molinar, donde el hombre dejó el vehículo abandonado y huyó a pie, aunque fue arrestado poco después.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado lunes. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional estaban haciendo un control en la zona de Son Malferit y se percataron de que un coche con dos hombres a bordo realizaba una maniobra para evitarles y daba media vuelta para dirigirse, por la rotonda sobre la Vía de Cintura, hacia es Coll d'en Rabassa.

Varias patrullas salieron en su persecución. Durante la huida, el vehículo circuló a gran velocidad, cruzó numerosas líneas continuas y pasos de peatones, y provocó situaciones de grave peligro para el tráfico. Poco despues el vehículo se detuvo en la zona de es Molinar y el conductor huyó a pie, dejando en el coche a su acompañante.

Los policías realizaron una comprobación y averiguaron que el coche pertenecía a una empresa de vehículos de alquiler, y que no había sido devuelto en su momento, por lo que se había presentado una denuncia por sustracción. El hombre que había permanecido en el coche explicó que no sabía que el turismo estaba sustraído.

Nuevas gestiones permitieron a los agentes identificar al fugitivo y confirmar que no tenía carné de conducir. El sospechoso fue localizado y detenido poco después en Son Gotleu, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro contra la seguridad vial.