Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

La Fiscalía reclama una condena de ocho años de prisión para un joven acusado de cometer dos atracos en una hora en Palma el pasado verano. El ministerio público sostiene que asaltó a dos personas en las inmediaciones de la cárcel vieja para quitarles las cadenas de oro que llevaban al cuello, causándole lesiones. En el juicio celebrado ayer los dos perjudicados identificaron al sospechoso, un joven argelino. "Me pidió un cigarro y cuando me giré me enganchó de la bandolera, forcejeamos y me quitó la cadena de un tirón", contó una de las víctimas. "Iba paseando con mi perrito y se acercaron dos chicos. Uno empezó a decirme cosas del perro y el otro vino por detrás y me cogió la cadena", relató la otra. El joven negó ser el autor de estos robos violentos.

Los hechos ocurrieron el 27 de agosto pasado. El primer atraco se produjo a las seis y media de la mañana en la calle Alfons el Magnànim. "Pasé por delante de la cárcel vieja y salió uno con un patinete. Se paró y me pidió un cigarro, pero yo no fumo. Dio media vuelta y siguió su camino, pero luego volvió hacia mí. Cuando me giré, me enganchó la bandolera, forcejeamos y caímos al suelo. Luego me di cuenta de que me había quitado la cadena de un tirón. Era una cadena de mi madre", contó el hombre visiblemente emocionado. La víctima sufrió diversas contusiones y hematomas por las que precisó asistencia médica. A preguntas de la fiscal, el perjudicado reconoció al acusado como el joven que le asaltó.

El segundo robo se produjo apenas una hora después en la misma zona. La víctima fue en esta ocasión una mujer que paseaba con su perro. "Me adelantaron dos chicos y uno empezó a decirme que el perro era muy bonito. El otro vino por detrás y me cogió la cadena del cuello", relató la mujer, que también identificó al procesado.

El joven fue detenido por la Policía Nacional el 8 de septiembre y desde entonces permanece en prisión provisional. En su declaración negó la autoría de los dos atracos y su abogado cuestionó la identificación que en su día realizaron las víctimas ante los investigadores.

La Fiscalía le imputa dos delitos de robo con violencia y otro de lesiones, por los que reclama ocho años de cárcel y una multa de 1.080 euros, así como indemnizaciones para los afectados. La defensa, por su parte, reclama la absolución o, en su defecto, una condena de un año de prisión.