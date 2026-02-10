Tribunales
Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma
El acusado atracó a las víctimas, de 60 y 84 años, con dos horas de diferencia en Camp Redó
Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión por dos violentos atracos a mujeres de 60 y 84 años en Palma. El procesado reconoció que asaltó a las dos víctimas en la zona de Camp Redó con apenas dos horas de diferencia e intentó quitarles las joyas que llevaban puestas, pero no lo consiguió. Se declaró autor de dos delitos de robo con violencia en grado de tentativa tras el acuerdo alcanzado entre su abogado y la Fiscalía. La magistrada dictó sentencia en el acto.
Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre. El encausado, un argelino en situación irregular en España, abordó a las ocho de la mañana a una mujer de unos 60 años que paseaba a su perro por la calle Felip II. Le dio un fuerte tirón del colgante de oro que llevaba, pero no logró quitárselo. La mujer empezó a gritar y el acusado huyó.
Dos horas más tarde, asaltó a una mujer de 84 años en las inmediaciones de s'Escorxador. Se acercó a ella a bordo de una bicicleta e intentó quitarle el colgante que llevaba. No lo consiguió porque tenía un broche de seguridad, pero tiró a la anciana al suelo y le causó una contractura muscular. La Policía Nacional detuvo al acusado ese mismo día y desde entonces permanecía en prisión provisional.
