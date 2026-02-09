Reabierto el acceso a la Vía de Cintura tras la retirada del camión-cuba accidentado

El acceso a la Vía de Cintura desde la autopista de Llucmajor ha sido reabierto esta tarde, a las cuatro y cinco, tras la retirada del camión que ha perdido la cuba de hormigón y ha provocado un vertido sobre la calzada. La incorporacion ha estado cerrada durante seis horas, lo que provocado grandes retenciones.

El accidente ha ocurrido a las doce del mediodía, en el acceso a la Vía de Cintura (Ma-20) desde la autopista de Llucmajor (Ma-19). En este tramo curvo un camión que transportaba una carga de hormigón ha sufrido un accidente y ha perdido la cuba, que se ha desprendido y ha quedado en medio de la vía, con el hormigón y el combustible desparramado sobre la calzada.

En estas condiciones la circulación era muy peligrosa, por lo que la Guardia Civil ha cortado el totalmente el tráfico. Los vehículos que pretendían acceder a la Vía de Cintura debían desviarse desde la salida 4, a la altura de es Molinar. Los que superaban esta salida tenían que seguir recto hacia el Paseo Marítimo.

Grandes retenciones

Esta situación ha provocado grandes retenciones, tanto en el sentido Andratx como en el sentido aeropuerto por el "efecto mirón", debido a los conductores que reducían la velocidad para ver lo ocurrido.

Mientras tanto, los operarios del Servei de Carreteres del Consell han trabajado contrarreloj para limpiar la calzada antes de que el hormigón que se había desparramado fraguara. Para retirar tanto la cabina como la cuba ha sido necesaria la intervención de grandes grúas.

Noticias relacionadas

Finalmente, el tráfico ha quedado reabierto a las cuatro y cinco de la tarde y la situación se ha normalizado.