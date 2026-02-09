La Policía descubre una plantación de marihuana en Palma tras intervenir en una discusión de pareja
Los dos implicados acabaron detenidos por los delitos de malos tratos y tráfico de drogas
La Policía Nacional ha detenido a una pareja en Palma como presuntos autores de un delito de malos tratos, tras una disputa entre ellos, así como por un delito contra la salud pública, ya que los agentes que acudieron al incidente descubrieron una plantación y cogollos de marihuana, así como hachís y dinero en la nave donde se encontraban.
Los hechos se produjeron el pasado jueves, sobre las cuatro y media de la tarde, cuando la Policía recibió varios avisos de que en una calle de sa Indioteria se estaba produciendo acalorada discusión entre una pareja.
Varias patrullas acudieron al lugar y localizaron a la pareja junto a una nave industrial. Ella explico que el hombre le había quitado su teléfono móvil por celos y no quería devolvérselo, por lo que habían mantenido un forcejeo forcejeo.
El hombre, por su parte, dijo que había sido ella la que había sufrido un ataque de celos y le había golpeado con puñetazos, patadas y manotazos, y que él se limitó a protegerse de la agresión.
Mientras estaban hablando con la pareja, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana de la nave donde estaba la mujer, que tenía la puerta abierta. Desde allí los policìas vieron que en el interior había una plantación de marihuana tipo indoor con lámparas, bombillas ventiladores, aparatos de aire acondicionados y transformadores. Los agentes hallaron en el interior dos bolsas transparentes con más de un cuarto de kilo de cogollos de marihuana, así como hachís y dinero en efectivo.
Además, en una estantería, localizaron diferentes medicamentos y útiles sanitarios. Del mismo modo, los agentes intervinieron 63 sobres con pastillas masticables “gominolas” con THC, el componente psicoactivo de la marihuana.
Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención de la pareja como presuntos autores de un delito de malos tratos y un delito contra la salud pública.
