Intervienen varias armas a un hombre que amenazaba a sus vecinos con un hacha en Palma

Agentes de la Policía Nacional lograron desarmar el pasado jueves a un hombre que al parecer sufre un trastorno mental y amenazaba a sus vecinos con un hacha desde la ventana de su casa, en Palma. Posteriormente los policías encontraron varias armas más en el domicilio, entre ellas un fusil, que fueron intervenidas.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde, en un domicilio de Palma. Según informa la Policía Nacional, el 091 recibió varias llamadas alertando de que un hombre estaba profiriendo gritos y amenazas desde la venta de su casa, con un hacha en las manos. Varias dotaciones policiales acudieron con urgencia al lugar y lograron que un familiar abriera la puerta. Los policías tuvieron que desenfundar sus armas mientras el hombre, que al parecer tenía algún trastorno mental, seguía blandiendo el hacha. Finlamente lograron reducirle y desarmarle sin que nadie resultara herido.

El hombre fue atendido por la dotación de una ambulancia del 061, que le trasladó al hospital de Son Espases, donde quedó en observación en el departamento de Psiquiatría. Mientras tanto, los agentes encontraron varias armas en el domicilio, que fueron intervenidas. Además del hacha, los agentes se llevaron dos fusiles de pesca submarina y un rifle de caza con varios cartuchos.