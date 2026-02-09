Detenido por robar en dos comercios de Peguera y Camp de Mar
El individuo, con antecedentes por delitos similares, forzaba los accesos para llevarse los objetos de valor que encontraba
La Guardia Civil de Calvià ha detenido a un hombre de 46 años de edad por dos robos con fuerza en establecimientos comerciales de Peguera y Camp de Mar.
Los agentes de la Benemérita iniciaron las investigaciones tras la interposición de las denuncias de los responsables de los comercios forzados.El autor de los hechos forzaba los accesos de los locales para sustraer los objetos de valor y posteriormente los vendía.
El pasado 5 de febrero la Guardia Civil arrestó al presunto autor de los robos con fuerza. Durante el operativo los agentes recuperaron varios de los efectos sustraídos, que ya han sido puestos a disposición de sus legítimos propietarios.
El detenido ya fue detenido y puesto a disposición judicial el pasado mes de diciembre por delitos similares.
La Guardia Civil continúa analizando otras denuncias e imágenes, ya que no se descarta que esta persona pudiera estar relacionada con otros robos ocurridos en la zona.
