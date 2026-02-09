Detenido por robar en varios coches en Son Gotleu, en Palma
Un vecino avisó a la Policía Local al oír cómo rompía el cristal de la ventanilla de una furgoneta
Agentes de la Unidad Nocturna (Unoc) de la Policía Local de Palma detuvieron la madrugada del pasado 5 de febrero a un español de 25 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. La detención se produjo gracias al aviso de un ciudadano que presenció los hechos.
La actuación se inició sobre la una y veinte de la madrugada en la barriada de Pere Garau. Un vecino alertó a la Base del 092 tras oír un ruido de rotura de cristales. Al asomarse al balcón, observó a un individuo merodeando una furgoneta que tenía la luna trasera fracturada.
Con la descripción facilitada, varias unidades de la Unoc iniciaron una batida por la zona, localizando un segundo vehículo violentado en la calle Reis Catòlics. Poco después, una de las patrullas interceptó al sospechoso en la plaza Miquel Dolç. En el cacheo preventivo, se le halló un guante de goma y una broca de metal con residuos de vidrio, que portaba ocultos en un bolsillo interior de su chaqueta.
Ante los indicios recabados, los agentes procedieron a su detención. El joven fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, fue traspasado a la Policía Nacional.
