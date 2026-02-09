Detenido por agredir sexualmente a una joven en el portal de su casa, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por una agresión sexual a una joven, a la que atacó por la espalda cuando iba a entrar en el portal de su domicilio en Palma en la madrugada del domingo y sometió a tocamientos.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron poco antes de las dos de la madrugada del domingo. Varias patrullas de la Unidad de Motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron comisionadas hasta las inmediaciones de la calle General Riera de Palma tras recibir avisos de que una joven había sufrido una agresión sexual.

Los policías se entrevistaron en el lugar con una chica, que manifestó que cuando se disponía a entrar en el portal de su casa, fue abordada por sorpresa por detrás por un individuo que la sometió a tocamientos en sus glúteos.

La joven se apartó y vio que el individuo se estaba tocando los genitales, por lo que echó a correr pidiendo ayuda.

La joven pudo aportar a los policías las características físicas del autor y la vestimenta que portaba.

Con toda esa información varias patrullas de la policía nacional, iniciaron un dispositivo de búsqueda del presunto autor, realizando batidas por las calles cercanas.

Poco despues una de las patrullas localizó a un joven deambulando cerca de allí, que correspondía a la descripción facilitada por la víctima. Este hombre, al ver a los agentes aceleró el paso y realizó movimientos erráticos con la clara intención de esquivarles.

Tras la identificación del joven, los agentes le preguntaron sobre su lugar de residencia y qué estaba haciendo por allí. En ese momento, el individuo dijo de forma espontánea que solo le había tocado la espalda a la chica.

El sospechoso quedó inmediatamente detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual y fue trasladado a comisaría.