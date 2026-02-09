Condenado a ocho años de cárcel por matar a un hombre de una paliza en Menorca

Un hombre ha sido condenado a ocho años de cárcel por matar de una paliza a otro en Maó (Menorca) en la Nochebuena de 2023. El acusado ha reconocido, en una vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Palma, que propinó varios puñetazos a la víctima durante una discusión, causándole graves lesiones en la cabeza por las que murió días después en el hospital. El procesado, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, se ha declarado autor de un delito de homicidio con una atenuante porque había consumido alcohol y cocaína cuando cometió el crimen. Otro hombre que presenció la brutal agresión sin hacer nada para evitarla ha sido condenado a seis meses de prisión por omisión del deber de impedir delitos. La magistrada ha dictado sentencia el acto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2023. El acusado, José G.O., de 41 años, se enzarzó en una discusión, al parecer por una pequeña deuda de dinero, con la víctima, de 49 años. Durante la trifulca, el procesado propinó a su rival varios puñetazos en la cara, que le hicieron caer al suelo.

Asesinato

La Fiscalía sostenía inicialmente que, cuando la víctima estaba indefensa en el suelo, el agresor le dio patadas en la cabeza, pero ha acabado retirando estos hechos tras el acuerdo alcanzado. En consecuencia, ha rebajado los cargos de asesinato, delito por el que reclamaba 20 años de prisión, a homicidio. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico múltiple con hemorragia intracraneal postraumática. Fue hospitalizado en estado crítico y permaneció en coma profundo hasta que finalmente falleció el 2 de enero de 2024.

La brutal agresión fue presenciada por otro hombre que no hizo nada por evitarla. La Fiscalía reclamaba en principio dos años de prisión para él, pero tras el pacto la pena ha quedado fijada en seis meses de prisión.

El acuerdo incluye que José G.O. indemnice con 111.193 euros a cada uno de los dos hijos menores de la víctima y con otros 49.419 euros al padre. El juicio debía celebrarse ante un jurado popular, pero el acuerdo ha hecho innecesario que se formara. La magistrada ha dictado sentencia en el acto.