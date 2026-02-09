Un camión pierde la cuba de hormigón en la entrada a la Vía de Cintura

La incorporación a la Vía de Cintura de Palma desde la autopista de Llucmajor ha quedado cerrada este mediodía a causa del accidente de un camión-cuba que transportaba una carga de hormigón, que ha perdido el depósito y ha provocado un enorme vertido en medio de la calzada. La Guardia Civil ha redirigido el tráfico hacia el Paseo Marítimo, lo que ha provocado enormes retenciones.

El accidente ha ocurrido poco antes de las doce del mediodía, en la incorporación de la autopista de Llucmajor (Ma-20) a la Vía ce Cintura (Ma-19), en un tramo curvo a la altura del centro comercial Ikea. Un camión-cuba que transportaba una carga de hormigón ha perdido el depósito, que ha quedado en medio de la calzada y ha provocado un gran vertido, tanto de hormigón como de combustible.

Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de la Guardia Civil, que han cortado el tráfico en la zona y han habilitado un recorrido alternativo por el Paseo Marítimo, y operarios del Servei de Carreteres del Consell, que han iniciado trabajos contrarreloj para tratar de retirar el hormigón que había en la calzada antes de que fraguase.

Retenciones

El accidente ha provocado enormes retenciones en la autopista de Llucmajor que se han extendido hacia el Paseo Marítimo y el interior de Palma.

El chófer del camión ha salido ileso del accidente, y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. El conductor ha comentado que había notado como la cuba se balanceaba en la curva hasta que se le ha desprendido. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas del siniestro.