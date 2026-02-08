La Guardia Civil libera a una docena de mujeres obligadas a drogarse y prostituirse en Mallorca
Los investigadores del instituto armado han desmantelado a estos proxentes y han detenido a cuatro hombres y a una mujer
Bajo permanentes amenazas y coacciones, mujeres de origen sudamericano, mayormente colombianas, eran obligadas a drogarse y prostituirse en Mallorca. Todas ellas habían sido captadas en su país con falsas ofertas de trabajo y, al llegar a la isla, eran explotadas sexualmente. La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres y a una mujer por trata de mujeres con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Una docena de estas mujeres han sido liberadas.
Todas estas mujeres habían sido forzadas a ejercer la prostitución en Mallorca bajo amenazas constantes. También eran obligadas a transportar y a consumir drogas mientras se prostituían. En la mayoría de las ocasiones, el consumo se hacía por exigencia expresa de los clientes. Durante su estancia estaban sometidas a miedo permanente. Las coacciones, amenazas e intimidación eran muy intensas y se aprovechaban de que las víctimas se encontraban en situación irregular en España para que no denunciaran ni acudieran a servicios sanitarios ni asistenciales.
Estas mujeres eran controladas en todo momento por los miembros de esta organización criminal. Las víctimas debían estar siempre disponibles para la prestación de servicios sexuales. La trama obtenía beneficios de la explotación sexual de estas mujeres y de la venta de potenciadores sexuales y de drogas a los clientes.
Escopetas y rifles
Una vez que los investigadores habían identificado a los responsables y habían delimitado el funcionamiento de esta trama, la Guardia Civil realizó tres entradas y registros en diversos domicilios de Mallorca, que tenían actividad en diversos municipios de la isla. Los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de droga para la venta a los clientes y armas de fuego tales como escopetas y rifles.
La captación de estas mujeres en Sudamérica, mayormente en Colombia, se efectuaba con falsas ofertas de trabajo sobre todo en la hostelería. Sin embargo, al llegar a Mallorca todas ellas eran forzadas a prostituirse. Tras la detención de los proxenetas, se activó el protocolo de protección de las víctimas, que fueron trasladadas a dependencias seguras. Allí se les informó de sus derechos y de su asistencia integral.
La operación continúa abierta y no se descartan que se produzcan nuevas detenciones. También se prevé que las manifestaciones de las víctimas puedan contribuir a averiguar qué otros métodos de captación utilizaban antes del traslado de estas mujeres a Mallorca.
En esta operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Inca, ha sido encabezada por el Área de Delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares. También han participado en las intervenciones efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de la Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.
