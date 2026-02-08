Detienen a un hombre en Palma por acosar a una mujer durante varios meses

A pesar de la reiterada negativa de una mujer a salir con un hombre, este se hacía el encontradizo permanentemente y se personaba en el establecimiento de Palma donde ella trabajaba o merodeaba por los alrededores de su domicilio. La víctima llegó a tener miedo y a temer por su integridad física después de que esta situación se prolongara durante varios meses. Tras denunciar estos hechos, agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por un presunto delito de acoso. El juez ha dictado una orden de alejamiento de este sobre la denunciante.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero. Una joven acudió a dependencias de la Jefatura Superior de Policía para denunciar que esta sufriendo acoso por parte de un individuo desde el mes de septiembre del pasado año. Este sujeto se personaba en su puesto de trabajo y le decía que era muy guapa y le pedía quedar para salir. Ella se negó, pero este hombre seguía merodeando por donde ella se encontraba en el establecimiento como por las inmediaciones de su domicilio.

La víctima recalcó que el comportamiento de este individuo le había afectado profundamente. Hasta el punto de temer por su integridad física y haberse visto a alterar su rutina diaria para tratar de evitar toparse con él.

Actitud vigilante

Así está persona se seguía presentando en el establecimiento donde ella trabajaba y se quedaba observándola fijamente. También comenzó a frecuentar un supermercado situado en las inmediaciones de su domicilio y mantenía en una actitud vigilante hacia ella. La joven cambió sus hábitos para no encontrarse con él.

La mujer tuvo que volver días más tarde a ampliar la denuncia, ya que se había encontrado con este individuo nada más salir la primera vez de la Jefatura Superior de Policía en Palma para relatar el acoso que estaba sufriendo. Este estaba de nuevo en el establecimiento donde ella trabaja.

Agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro de la Policía Nacional se encargaron del caso para averiguar qué era lo que ocurría. El pasado miércoles este sujeto y le detuvieron por un presunto delito de acoso. Tras ponerle a disposición judicial, el juez decretó una orden de alejamiento sobre la denunciante.