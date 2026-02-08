Un camionero sorprende a un ladrón en Palma cuando le robaba gasoil en su tráiler con una manguera
La víctima persiguió con su coche al del malhechor y agentes de la Policía Nacional le detuvieron cuando este se apeó del vehículos para amenazarle
Un camionero se percató de que un ladrón le estaba robando el gasoil de su tráiler, aparcado en un polígono industrial de Palma, con una manguera. Tras perseguirle con su coche, el delincuente se apeó del vehículo y le amenazó. Una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar y le detuvo por un presunto delito de robo con fuerza.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves. Un camionero se dirigió a su tráiler, aparcado en un polígono industrial de Palma, cuando se percató de que un individuo le estaba sustrayendo el gasoil del depósito con una manguera. El afectado le recriminó su comportamiento y le advirtió de que iba a avisar a la Policía Nacional. Entre ambos se inició un forcejeo y el malhechor escapó con la garrafa llena de combustible a su coche y emprendió la huida. La víctima se subió entonces a su vehículo particular y comenzó a perseguirle.
"Te voy a cortar el cuello"
Al iniciar la persecución, el camionero llamó al 091 para alertar de lo que le había sucedido y de que iba tras el ladrón de gasoil de su camión. Poco después el sujeto lanzó una garrafa roja con gasolina. Después de varios kilómetros persiguiéndole, el delincuente paró el turismo y se dirigió hacia él. "Te voy a cortar el cuello", le espetó.
En ese preciso instante, cuando el ladrón pretendía subir de nuevo a su automóvil para marcharse, un coche patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional le interceptó y los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de robo con fuerza.
