La autora de pintadas vandálicas en las casetas del mercadillo de Navidad de La Rambla de Palma se enfrenta a una multa de 3.000 euros

La presunta autora de pintadas vandálicas en las casetas del mercadillo de Navidad de La Rambla de Palma, una joven española de 20 años, se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros. Investigadores de la Policía Local de Palma han logrado identificarla y localizarla tras un análisis minucioso de las grabaciones de las cámaras de seguridad y al consultar las redes sociales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 30 de diciembre de 2025 en el Paseo de La Rambla de Palma. De acuerdo con la investigación policial, la presunta autora utilizó un spray de color negro para realizar pintadas de carácter ideológico en la parte posterior de las casetas del mercadillo de Navidad.

Al tener constancia de estos actos vandálicos, agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GSD) de la Policía Local de Palma se encargaron de las pesquisas hasta dar con la presunta autora. En este sentido, procedieron a un minucioso análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Estas se vieron reforzadas por un informe de intervención elaborado por la Policía Nacional. Estos policías habían identificado a un grupo de jóvenes en la zona poco después de que se cometieran estos hechos. También se rastreó un perfil en una red social, donde aparecían vínculos de la sospechosa con estos grupos que reivindicaron esta acción.

Acta de infracción

A tenor de estas evidencias recabadas, los investigadores de la Policía Local de Palma confeccionaron un acta de infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En concreto por lo referente al deslucimiento de bienes muebles e inmuebles de uso o servicio público. El expediente fue remitido al departamento de infracciones generales del Ayuntamiento de Palma.

La Policía Local de Palma subraya que este tipo de acciones "vulneran la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica". Esta prohíbe expresamente la realización de pintadas sobre cualquier elemento del espacio público, tanto en el interior como en el exterior. Muy especialmente en zonas protegidas. De acuerdo con dicha ordenanza, estos actos están tipificados como infracciones muy grave y pueden acarrear una multa de hasta 3.000 euros.