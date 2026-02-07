Tres agresores se cuelan en la casa de un hombre en Manacor y le dan una brutal paliza

Tres individuos irrumpieron en la casa de un hombre en Manacor y le propinaron una brutal paliza en su domicilio. Agentes de la Policía Nacional han detenido a los agresores, después de que estos se personaran en dependencias policiales por los presuntos delitos de allanamiento de morada, lesiones, amenazas y daños.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado miércoles en Manacor. Un hombre acudió a recoger a su hija en el colegio cuando tres conocidos, vecinos del municipio, le comenzaron a increpar profiriéndole toda suerte de insultos y amenazas. Al estar con la menor, la víctima hizo caso omiso y se dirigió a su domicilio.

Al cabo de unos diez minutos, el hombre comenzó a escuchar de nuevo insultos hacia él provenientes de la calle. Se tratabade los tres mismos individuos que le habían increpado previamente cuando había recogido a su hija en el colegio.

A continuación la víctima se asomó a la ventana y comprobó cómo los tres sujetos se encontraban en el rellano. Desde allí, continuaron con su retahíla de insultos hacia él. "¡Comemierda, somos peligrosos, hijo de puta!", le espetaron. Mientras tanto golpeaban con fuerza la puerta de su domicilio con la intención inequívoca de tirarla abajo.

Patadas en la cabeza y en la cara

Tras romper varios cristales de la puerta de acceso, los tres hombres obligaron a la víctima a que les abriera. Acto seguido estos irrumpieron en el inmueble mientras uno de ellos esgrimía un cuchillo. Dentro de la casa continuaron con las amenazas e insultos y golpearon al afectado por todo el cuerpo y con gran violencia. También le propinaron patadas en la cabeza y en el rostro. Como consecuencia de este ataque, tuvo que recibir atención médica en un centro hospitalario.

Los tres presuntos autores de la brutal paliza abandonaron el lugar a bordo de un vehículo. En cuanto pudo, la víctima interpuso la correspondiente denuncia. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Manacor activaron un dispositivo para tratar de localizar a los tres agresores y proceder a su detención.

Sobre las 22.00 horas, los tres presuntos autores de la brutal paliza se personaron en dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Manacor. Estos reconocieron que habían mantenido una fuerte discusión por la mañana con un vecino. Los agentes se percataron de que uno llevaba una camiseta manchada de sangre y que otro presentaba marcas de golpes en los nudillos. A tenor de estos hechos, los tres fueron detenidos por presuntos delitos de lesiones, allanamiento de morada, daños y amenazas.