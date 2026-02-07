Sorprenden a un conductor ebrio y dormido en su coche en marcha en mitad de las Avenidas de Palma

Un coche permanecía detenido con el motor en marcha en mitad de las Avenidas de Palma con tres ocupantes profundamente dormidos en el interior. Motoristas de la Policía Local acudieron al lugar después de tener conocimiento de que un vehículo obstaculizaba el tráfico en este punto. Tras dar positivo el conductor en la prueba de alcoholemia, los agentes han investigado a este joven de 28 años, de nacionalidad boliviana, por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.40 horas del pasado domingo 1 de febrero en la avenida Alexandre Rosselló de Palma. La sala del 092 recibió numerosas llamadas de que un coche estaba parado en mitad de la vía con el motor en marcha. El vehículo obstaculizaba claramente el tráfico.

Una dotación de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma acudió rápidamente al lugar para averiguar qué ocurría. Los agentes observaron al llegar que un coche se encontraba detenido en mitad de la avenida Alexandre Rosselló con el motor encendido. Los cristales estaban empañados y tres personas se encontraban durmiendo profundamente en el interior.

0,76 en la alcoholemia

Después de efectuar diversas maniobras para que despertara el conductor, los agentes lograron que reaccionara. Este presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. La prueba de alcoholemia lo confirmó, al dar un resultado de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Asimismo los agentes constataron que este individuo ya contaba en su haber con antecedentes policiales por haber protagonizado hechos similares. Por este motivo se le instruyó un atestado y quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Mientras, el coche fue retirado por la grúa municipal.