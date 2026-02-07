Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca

Un ciclista de unos 50 años ha muerto atropellado la mañana de este sábado cuando pedaleaba por la carretera vieja de Inca a la altura de Santa Maria. Las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por su vida y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el trágico atropello.

Los hechos se han producido sobre las once de la mañana a la altura del kilómetro 15.600 de la Ma-13a, la carretera vieja de Inca. Un hombre de mediana edad pedaleaba con una bicicleta de montaña por este punto cuando un coche le ha atropellado. La víctima se ha golpeado contra el asfalto y ha quedado tendida inerte.

Tras avisar a los servicios de emergencia, una UVI móvil del Ib-salut se ha desplazado rápidamente hasta el lugar para atender a la víctima. Los facultativos han practicado a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero esta no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.

Investigación

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del accidente. Una vez allí, los agentes del instituto armado han abierto una investigación para tratar de averiguar las circunstancias en las que se ha producido este atropello con fatales consecuencias.

El fallecimiento del ciclista ha sido comunicado al Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, que se encuentra este sábado en funciones de guardia. El forense se ha desplazado para examinar el cuerpo antes de que la jueza decretara el levantamiento del cadáver.