Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Centro TecnificaciónAntoni NogueraMatthias Kühn haciendaBajada ecotasaHotel Son CaliuJuicio guardia civil pornografía infantil
instagramlinkedin

Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca

Las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por su vida y la Guardia Civil investiga los hechos

Motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mallorca.

Motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mallorca. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un ciclista de unos 50 años ha muerto atropellado la mañana de este sábado cuando pedaleaba por la carretera vieja de Inca a la altura de Santa Maria. Las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por su vida y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el trágico atropello.

Los hechos se han producido sobre las once de la mañana a la altura del kilómetro 15.600 de la Ma-13a, la carretera vieja de Inca. Un hombre de mediana edad pedaleaba con una bicicleta de montaña por este punto cuando un coche le ha atropellado. La víctima se ha golpeado contra el asfalto y ha quedado tendida inerte.

Tras avisar a los servicios de emergencia, una UVI móvil del Ib-salut se ha desplazado rápidamente hasta el lugar para atender a la víctima. Los facultativos han practicado a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero esta no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.

Investigación

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del accidente. Una vez allí, los agentes del instituto armado han abierto una investigación para tratar de averiguar las circunstancias en las que se ha producido este atropello con fatales consecuencias.

Noticias relacionadas y más

El fallecimiento del ciclista ha sido comunicado al Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, que se encuentra este sábado en funciones de guardia. El forense se ha desplazado para examinar el cuerpo antes de que la jueza decretara el levantamiento del cadáver.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  2. El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
  3. La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
  4. El Tribunal Superior de Baleares avala una inspección sorpresa de Hacienda en una farmacia de Mallorca
  5. Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día
  6. Condenados cuatro menores por atacar la casa de la directora del instituto de Andratx
  7. Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
  8. Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables

Tres agresores se cuelan en la casa de un hombre en Manacor y le dan una brutal paliza

Tres agresores se cuelan en la casa de un hombre en Manacor y le dan una brutal paliza

Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca

Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca

Sorprenden a un conductor ebrio y dormido en su coche en marcha en mitad de las Avenidas de Palma

Sorprenden a un conductor ebrio y dormido en su coche en marcha en mitad de las Avenidas de Palma

Un guardia civil de Mallorca niega en el juicio haber compartido 79.000 archivos de porno infantil

Un guardia civil de Mallorca niega en el juicio haber compartido 79.000 archivos de porno infantil

La Fiscalía pide 9 años de cárcel a Salvador Llinàs por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick

La Fiscalía pide 9 años de cárcel a Salvador Llinàs por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick

Tres zodiac remolcan a un velero a puerto en Portocolom cuando era arrastrado por las olas mar adentro

Tres zodiac remolcan a un velero a puerto en Portocolom cuando era arrastrado por las olas mar adentro

Sorprendido con drogas y dinero al aparcar el coche junto a un 'after' de Palma

Rescatan a una excursionista de 65 años tras sufrir una caída en sa Trapa

Tracking Pixel Contents