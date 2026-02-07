Laborioso rescate de cinco excursionistas entre la niebla atrapados en la cumbre del Penya de Migdia

Bombers de Mallorca han efectuado un laborioso rescate de cinco excursionistas atrapados y enriscados en la cumbre del Penyal de Migdia. Estos trataba de acceder por medio a través de la ruta de sa Coma de n'Arbona. Debido a la mala visibilidad, por la espesa niebla, impedía volar al helicóptero para actuar desde el aire. Por motivos de seguridad, el salvamento lo han tenido que efectuar a pie efectivos del Grupo de Montaña del parque de Sóller.

Los cinco excursionistas han sido valorados por el personal sanitario. Estos han sido activados de manera preventiva para determinar si alguno de los rescatados presentaba síntomas de hipotermia y si precisaba tratamiento urgente. Finalmente, este extremo ha sido descartado.

Lesión en un tobillo

Por otro lado, el helicóptero Milana de Bombers de Mallorca ha intervenido esta tarde en un operativo de rescate en el Cavall Bernat de Pollença. Una joven presentaba una lesión en un tobillo. Los servicios de salvamento ha acudido para efectuar la evacuación de la víctima con seguridad.