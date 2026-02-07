Hallan muerto hace un mes a un hombre de 61 años en su casa de Son Gotleu

Un hombre de 61 años ha sido encontrado muerto la mañana de este sábado en su domicilio de Son Gotleu. Agentes de la Policía Nacional han acudido al inmueble y se han topado con el cuerpo inerte del fallecido sin señales externas de violencia. Todo apunta a que habría fallecido hace un mes por causas naturales.

Los hechos han ocurrido sobre las ocho y media de esta mañana de este sábado en la quinta planta de un edificio situado en el número 59 de la calle Santa Florentina del barrio palmesano de Son Gotleu. Al parecer, los vecinos hacía un mes que no veían a esta persona, que no tenía familia. Además, habían notado un fuerte olor en el pasillo, que les hacía presagiar su fallecimiento.

Tras avisar a los servicios de emergencia para denunciar la situación de esta persona, un dispositivo especial se ha activado en torno a este domicilio. Agentes de la Policía Nacional se han personado en el lugar y se ha solicitado la presencia de Bombers de Palma para que abrieran la puerta.

Levantamiento del cadáver

Una vez que los bomberos han accedido a la vivienda, se han topado con el cuerpo inerte de este hombre. Las asistencias sanitarias que habían acudido solo han podido confirmar su fallecimiento en torno a un mes. Los agentes de la Policía Nacional no han encontrado señales externas de violencia. El óbito ha sido comunicado al juzgado de guardia, que ha ordenado el levantamiento del cadáver. No obstante se está a la espera de la autopsia, que se le practicará en los próximos días.