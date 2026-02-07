Un guardia civil de Mallorca niega en el juicio haber compartido 79.000 archivos de porno infantil

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de tres años de cárcel para un agente de la Guardia Civil de Mallorca acusado de descargar y distribuir en internet más de 79.000 archivos de pornografía infantil. El acusado negó estas imputaciones y aseguró que jamás accedió a este tipo de contenido, que no fue hallado en su ordenador. Su abogado denunció irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y reclamó la nulidad del proceso judicial y la absolución.

El caso surgió tras un aviso del FBI estadounidense por la distribución de miles de imágenes de contenido pedófilo. Las pesquisas de la Policía Nacional les llevaron hasta un domicilio de Mallorca en el que residía un agente de la Guardia Civil con su mujer y sus hijos. Los investigadores se mostraron convencidos, en sus declaraciones en el juicio, de que el movimiento de estos archivos no se produjo desde el exterior del domicilio. Incluso afirmaron que comprobaron que no hubo conexiones desde el exterior al router de la vivienda. Por otro lado, explicaron que tras el registro practicado en junio de 2023 no encontraron ningún archivo incriminatorio en los dispositivos del encausado.

El sospechoso negó tajantemente los cargos y un perito contratado por la defensa cuestionó las conclusiones de la Policía Nacional sobre la implicación del agente. Este experto apuntó la posibilidad de que un tercero descargara el material pedófilo tras conseguir hackear la red wifi del inmueble.

La Fiscalía imputa al funcionario un delito de corrupción de menores por el que reclama tres años de prisión y la inhabilitación del procesado para cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante diez años.