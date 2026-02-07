La Fiscalía pide 9 años de cárcel a Salvador Llinàs por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick

La Fiscalía pide una condena de nueve años de prisión para Salvador Llinàs, el empresario mallorquín acusado de apropiarse de más de 20 millones de euros con la venta fraudulenta de más de 3.400 coches de alquiler. El ministerio público le imputa delitos de estafa y falsedad documental y sostiene que simuló ser el propietario de los automóviles para engañar a decenas de empresas y particulares de toda Europa. Llinàs estuvo fugado durante seis años y en octubre de 2024 fue capturado en Taiwán. Tras su extradición a España, permanece en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial de Palma.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, la Fiscalía detalla que Llinàs era el único accionista y administrador de Autoclick y otras sociedades con sede en Mallorca dedicadas al alquiler de coches. Llinàs disponía de un gran número de vehículos en diferentes campas de Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Las Palmas y Málaga. Eran automóviles que, siempre según sostiene el ministerio público, tenía arrendados y en cuyos contratos constaba expresamente que no podía cederlos o venderlos porque no era el propietario.

3.468 coches

A pesar de ello, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, vendió multitud de estos vehículos haciéndose pasar por el dueño, aportando facturas con el modelo y la matrícula para simular que podía disponer de ellos. De este modo conseguía que los compradores pagaran por los coches bajo la promesa de entregarles la documentación posteriormente, pese a que no disponía de ella.

Sede de la empresa de alquiler de coches Autoclick, en el polígono de Son Oms. / Manu Mielniezuk

La Fiscalía cifra en 3.468 el número de automóviles que el empresario mallorquín vendió de manera fraudulenta, causando un perjuicio que la Guardia Civil cifra en unos 20 millones de euros. Los afectados fueron tanto las empresas que habían arrendado los coches a Llinàs como entidades financieras y compradores particulares de varios países europeos. Las posibles indemnizaciones han quedado fuera del proceso penal, en el que están personadas casi un centenar de acusaciones particulares, la mayoría concesionarios y entidades financieras que tienen derecho a pedir compensaciones en el procedimiento concursal abierto en un juzgado de lo mercantil de Palma.

Dos delitos

El ministerio público sostiene que estos hechos constituyen un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental continuada, por el que reclama una condena de nueve años de prisión y una multa de 4.320 euros para Llinàs.

El empresario protagonizó una larga fuga que le llevó de Mallorca a Asia. Cuando las primeras denuncias por el fraude llegaron a la Guardia Civil a principios de 2018, Salvador Llinàs estaba ya en paradero desconocido. El juez de Palma encargado del caso dictó una orden internacional de busca y captura que no dio sus frutos hasta octubre de 2024. Fue entonces cuando las autoridades de Taiwán localizaron a Llinàs en ese país y comprobaron que estaba siendo buscado por Interpol. Un mes después, fue extraditado a España y desde entonces permenece en prisión provisional.

El magistrado mantuvo imputados durante años a dos hermanos de Salvador que habían tenido participaciones en algunas de las sociedades con las que se cometió el fraude. Sin embargo, el juez llegó a la conclusión de que no había indicios de que participaran en la estafa y acordó, con el visto bueno de la Fiscalía, archivar el proceso contra ellos. También fueron exculpados un comercial y la directora de ventas y compras de Autoclick.