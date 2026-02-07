Cinco detenidos por causar graves daños en el mobiliario de un bar de Palma durante una pelea

Un bar de Palma se convirtió en el escenario de una batalla campal, donde el mobiliario sufrió graves destrozos. La nevera, la puerta de acceso, cuatro sillas, dos ventanas y dos mesas resultaron rotas. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a cinco hombres por ser los presuntos autores de un delito de daños.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de octubre. La dueña del bar denunció ante la Policía Nacional que cinco clientes le habían causado importantes daños en su local en el transcurso de una violenta pelea.

Los hechos se iniciaron después de que varios hombres lanzaran botellas de cerveza, en una actitud desafiante y agresiva, a diversas partes del establecimiento. También tiraron un altavoz al suelo, rompieron dos ventanas, cuatro sillas y la puerta principal. La nevera también resultó afectada por los impactos de los vidrios.

Grandes pérdidas económicas

A continuación, agentes del Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional se encargaron del caso. Después de numerosas pesquisas, lograron identificar a los supuestos autores de estos destrozos, que causaron una gran pérdida económica a la propietaria del negocio. Después de varias semanas de trabajo, los sospechosos fueron localizados el pasado lunes y detenidos por presuntos delitos de daños.