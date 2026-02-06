El TSJB confirma la condena de 12 años de cárcel por violar a su hija en Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la condena de 12 años y ocho meses de prisión a un hombre por violar a su hija, una niña que tenía 12 años, en Palma. La sala ha desestimado el recurso presentado por el hombre contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que le declaró autor de un delito de agresión sexual con prevalimiento y la atenuante de intoxicación, al entender que actuó con sus facultades mermadas por el consumo de alguna sustancia.

El fallo, que incluye una indemnización de 45.410 euros para la víctima, considera probado que entre 2017 y 2018 el acusado entró una noche en el dormitorio de la víctima, la agarró por las muñecas para que no se resistiera y la agredió sexualmente pese a las patadas que le daba la menor. La sentencia se basa principalmente en el testimonio de la perjudicada, que los magistrados consideraron "más creíble y verosímil" que la versión exculpatoria del hombre.

"Una noche oí un ruido, me desperté y me levanté. Él entró en el cuarto, me agarró por los brazos y me tiró en la cama", explicó la víctima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. "Se puso encima de mí. Yo no sabía lo que pasaba, al principio le di patadas, pero luego me quedé callada todo el rato. No grité, no podía soltarme. Me penetró", aseguró. "Él se dio cuenta de que me había hecho daño y se fue sin decir nada. No sé si estaba drogado o borracho, olía a alcohol", señaló.