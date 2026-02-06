Tres zodiac remolcan a un velero a puerto en Portocolom cuando era arrastrado por las olas mar adentro

Un velero ha tenido que ser remolcado a puerto por tres zodiac la mañana de este viernes a Portocolom después de que quedara a merced de las olas, de la borrasca Leonardo, que le lanzaban mar adentro. Mientras, otra embarcación de época construida en madera ha sufrido importantes destrozos al ser proyectada contra la arena de la playa y quedar allí varada.

En el primero de los casos, el patrón de un velero estaba haciendo un esfuerzo ímprobo para tratar de acercarlo a la costa. Sin embargo, el fuerte oleaje le iba arrastrando mar adentro. En primera instancia, una zodiac acudió al rescate, pero era una pelea muy desigual. Al percatarse de la crítica situación, otras dos lanchas se han sumado a la labor de remolque y han conseguido trasladarlo al puerto.

Varado en la arena

Mientras, otra embarcación de época construida en madera se encontraba completamente ingobernable debido al fuerte oleaje. Los esfuerzos del patrón al timón han sido en vano. El barco ha quedado varado en la arena de la playa de una forma abrupta. Ha sufrido importantes destrozos en su preciado casco.