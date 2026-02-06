Sorprendido con drogas y dinero al aparcar el coche junto a un 'after' de Palma

Un joven fue sorprendido con drogas (tusi) y 1.440 euros en billetes tras aparcar el coche en las inmediaciones de una fiesta 'after' de Palma. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada y la mañana del pasado domingo en una fiesta 'after', que tenía lugar en las proximidades de la carretera de Sóller. Debido a la gran afluencia de público, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional montaron un dispositivo especial para inspeccionar coches y realizar cacheos a los asistentes al evento por si alguno de ellos portaba consigo sustancias estupefacientes.

Los policías observaron el comportamiento anómalo de algunos de los asistentes al acercarse al aparcamiento y percatarse de la presencia policial. Algunos conductores realizaron maniobras bruscas evasivas para tratar de eludir este control y evitar ser registrados.

Al dar el alto a un coche ocupado por cuatro jóvenes, los policías identificaron a todos ellos e inspeccionaron el vehículo. También realizaron un cacheo superficial a uno de ellos y le intervinieron un blister de benzodiacepinas con ocho comprimidos. También le hallaron otro medicamento para los problemas de erección. Al no presentar ningún justificante para el uso de esta medicación, se le intervino y fue propuesto para una sanción administrativa.

Un blister de benzodiacepinas

Mientras que al cachear a otro de los ocupantes de dicho vehículo le intervinieron 1.440 euros en billetes fraccionados y 25 dólares. También le encontraron una bolsita de tusi. Al preguntarle por esta droga, el joven adujo que era para su propio consumo. No obstante los agentes al hallarle esta sustancia estupefaciente junto con el dinero en metálico concluyeron que se dedicaba presuntamente al tráfico de drogas y fue detenido por este motivo.

Asimismo una docena de personas asistentes a esta fiesta 'after' fueron identificadas y se inspeccionaron cuatro vehículos. A continuación una docena de actas fueron levantadas por tenencia de sustancias estupefacientes