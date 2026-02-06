Rescatan a una excursionista de 65 años tras sufrir una caída en sa Trapa

Una mujer de 65 años ha sufrido una caída la tarde de este viernes y no ha podido proseguir la marcha cuando realizaba una excursión en sa Trapa. Bombers de Mallorca la han evacuado en helicóptero y la han trasladado a Son Espases.

Los hechos han ocurrido sobre las cinco de la tarde de este viernes cuando una mujer de 65 años realizaba una excursión en sa Trapa, en el término municipal de Andratx. En mitad de la travesía, esta ha sufrido una caída y no ha podido proseguir.

Tras avisar a los servicios de emergencia, Bombers de Mallorca han activado su helicóptero Milana y al Grupo de Rescate de Montaña del parque de Sóller. No obstante en última instancia no ha sido precisa la intervención de estos últimos.

Desde la aeronave, Bombers de Mallorca han localizado a la víctima. Una vez estabilizada, la mujer ha sido subida al helicóptero y trasladada a Son Espases para ser atendida.