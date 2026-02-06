Cuatro detenidos en 24 horas tras robar dentro de coches en Palma

Cuatro ladrones han sido detenidos en Palma en apenas 24 horas por robar en el interior de vehículos. Así agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos delincuentes, uno de nacionalidad argelina y otro ecuatoguineano, por dos sustracciones en coches. Al día siguiente, otros dos individuos han sido también detenidos, un italiano y un marroquí, por un robo con fuerza y un hurto, respetivamente.

El pasado martes culminaron las pesquisas de agentes del Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional realizadas las últimas semanas. El pasado 13 de diciembre de 2025. Un afectado denunció que alguien había entrado en un garaje situado en la carretera de Valldemossa, en Palma. El ladrón rompió con un extintor el cristal de la ventanilla de un coche y también forzó otro vehículo para poder acceder al interior. En total sustrajo 400 euros, documentación y tarjetas de crédito.

Las pesquisas de los investigadores iban encaminadas a tratar de identificar al ladrón en estos dos coches. Después de varias indagaciones, el sospechoso fue localizado y detenido por dos presuntos delitos de robo con fuerza.

Apenas unas horas más tarde, en el barrio palmesano de Son Gotleu, una patrulla de la Policía Nacional fue alertada por el 091 después de recibir un aviso que había un intruso en una finca, que no residía allí. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron a un individuo en un rellano de la escalera. Este sujeto ya era conocido por otras actuaciones anteriores. Al cachearle, le intervinieron diversos objetos presumiblemente sustraídos y la documentación de una persona que no era él.

Los agentes realizaron diversas gestiones para cerciorarse de que, efectivamente, todos los efectos que portaba el sospechoso habían sido sustraídos. La víctima indicó que el día anterior le habían roto la ventanilla de su coche, cerca de la calle Industria, y le habían robado diversos efectos y documentación. Esta explicación encajaba con los efectos intervenidos a este individuo. Por este motivo fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.

Al día siguiente, de madrugada, una patrulla de agentes de la Policía Nacional de paisano vio a un hombre dentro de un coche en el barrio palmesano de Pere Garau. Este se encontraba removiendo enseres en el interior. Al darle el alto, el sujeto no acertó a explicar qué estaba haciendo. Este portaba diversos objetos y documentación de otras personas.

Después de realizar diversas gestiones, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional contactó con la dueña del coche. Al llegar, este señaló que lo había dejado cerrado correctamente. Sin embargo, la ventanilla y la puerta del copiloto estaban abiertas. También echó en falta varios objetos, que eran idénticos a los que portaba el sospechoso. A continuación este fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en el interior del vehículo.

Finalmente, una investigación de los agentes del Distrito Oeste de la Policía Nacional condujo a la identificación del presunto autor de un delito de hurto en un coche a principios de diciembre de 2025. Un padre fue a buscar a su hijo a un centro de estudios en un polígono industrial de Palma. En un momento dado, salió del vehículo y lo perdió de vista un momento después de dejarlo abierto. En ese preciso instante, le sustrajeron el teléfono móvil.

Refuerzos policiales

Tras interponer la correspondiente denuncia en la Comisaría del Distrito Oeste, los policías realizaron numerosas pesquisas para identificar al ladrón y tratar de recuperar el terminal robado. Estas indagaciones culminaron semanas después tras determinar la identidad del presunto ladrón y lograron recuperar el teléfono móvil robado. El delincuente fue detenido por un presunto delito de hurto.

Ante la creciente demandas vecinales contra este tipo de delitos, la Policía nacional ha potenciado el número de efectivos, tanto uniformados como de paisano, que se dedican a combatirlos. Algunos vehículos camuflados se sitúan en puntos negros y se ha aumentado el número de investigadores que se dedican a perseguir a estos malhechores.