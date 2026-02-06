Condenado a seis meses de cárcel por un accidente laboral en la academia de Rafa Nadal

Un encargado de una empresa fue condenado ayer a seis meses de prisión por un grave accidente laboral que sufrió un trabajador en las obras de ampliación de las instalaciones de la Academia Rafa Nadal, en Manacor. La víctima padeció una fractura de fémur al caerle encima una gran cantidad de baldosas y padece secuelas.

En el juicio celebrado ayer en un juzgado de lo penal de Palma, el acusado se declaró autor de dos delitos de lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Además de la pena de prisión, que como acordaron las partes queda suspendida, el hombre acató pagar una multa de 2.160 euros y su inhabilitación durante medio año como encargado de obra.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2021. El condenado era el encargado de las obras que se llevaban a cabo en el centro deportivo. Ese día encargó a dos trabajadores de una subcontrata que movieran dos caballetes en los que había una gran cantidad de baldosas, buena parte de las cuales no estaban sujetadas ni fletadas y la carga no estaba equilibrada.

Cuando los obreros movieron los caballetes con una transpaleta, la máquina volcó y cayó sobre la pierna de uno de los obreros. Sufrió una grave fractura, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y le han quedado importantes secuelas.

El acusado admitió ayer que incumplió su obligación de garantizar que las tareas se llevaran a cabo con las adecuadas medidas de seguridad y que los operarios tuvieran la formación adecuada.