Alarma al incendiarse un coche en mitad de la carretera de Sineu

Un coche se ha incendiado la mañana de este viernes cuando se dirigía de Sineu a Palma. Los ocupantes han podido salir por sus propios medios y ninguno ha resultado herido. No obstante el automóvil ha quedado completamente destrozado por la acción del fuego.

El siniestro ha ocurrido sobre las 7.45 de este viernes a la altura del kilómetro 19 de la Ma-3011, la carretera que une Palma con Sineu, a la salida de esta última localidad. El accidente ha ocurrido cuando muchos vecinos de este municipio se dirigían a su puesto de trabajo en Ciutat.

De repente, los ocupantes de un Peugeot 308 han visto salir humo y se han apeado del vehículo. Ninguno de ellos ha resultado herido. No obstante apenas unos minutos, el coche ha quedado envuelto en llamas.

Atasco

Una dotación de Bombers de Mallorca ha acudido a sofocar el fuego en el vehículo. Mientras tanto, algunas retenciones de tráfico se han producido en este punto hasta que el incendio ha sido sofocado por completo y se ha restablecido la circulación con normalidad.