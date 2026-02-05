Detenido un peatón en Palma por tirar intencionadamente y causar daños a dos motos bien aparcadas

Un individuo se dedicó a tirar contra el suelo y causar destrozos de manera intencionada a dos motos correctamente estacionadas en Palma. Cuando una patrulla de la Policía Local de Palma se personó en el lugar, este sujeto no tuvo reparos en reconocer los hechos. Los agentes detuvieron acto seguido a este hombre de 51 años, de nacionalidad española, por un presunto delito de daños.

Los hechos tuvieron lugar sobre las dos y media de la madrugada del pasado martes en la céntrica plaza Comtat Rosselló de Palma. Una patrulla de la Policía Local de Palma, que hacía labores de seguridad ciudadana, fue requerida para que acudiera a este punto. El testigo indicó que un hombre se encontraba notoriamente excitado y estaba lanzando contra el suelo motos correctamente aparcadas en la vía pública.

Cuando los agentes acudieron a este lugar, se encontraron con un sujeto que encajaba plenamente con la descripción que le habían aportado. Al ser interpelado, este sujeto no tuvo el menor reparo en reconocer que había tirado al suelo dos motos de manera intencionada. Estas presentaban diversos desperfectos entre los que se encontraban ralladuras en la carrocería, daños en las manetas de los frenos y presentaban pérdida de líquidos.

Denuncias

A continuación los policías realizaron diversas gestiones para tratar de localizar a los dueños de dichas motos. Una vez que habían contactado con ellos, les informaron de los trámites que tenían que realizar para interponer las correspondientes denuncias. Mientras, el hombre causante de estos desperfectos fue trasladado a dependencias policiales antes de ser traspasado a la Policía Nacional.