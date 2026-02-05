Detenido en Palma por adueñarse de 13 coches de alquiler

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario por adueñarse de 13 vehículos de alquiler. El sospechoso no pagaba las rentas acordadas ni devolvía los automóviles, por lo que está acusado de delitos de estafa y apropiación indebida.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició la investigación a raíz de la denuncia de uno de los perjudicados. La víctima, responsable de una empresa de alquiler de vehículos, explicó que el administrador de una sociedad no pagaba los alquileres de los vehículos y tampoco los devolvía. Según contó, había llegado a enviarle justificantes de pagos falsos y se había apropiado de manera ilícita de trece vehículos que había alquilado.

Días más tarde, la víctima notificó a los agentes que le había devuelto varios vehículos, pero seguían faltándole cinco y continuaba sin pagar el alquiler. Las gestiones realizadas por la Policía Nacional, una vez iniciada la investigación, expusieron que el perjuicio que se podría haber provocado a la víctima ascendía a más de 67.000 euros.

Noticias relacionadas

Los agentes localizaron e identificaron al acusado el pasado miércoles. Fue detenido por delitos de estafa y apropiación indebida. También se han imputado los mismos delitos a una mujer que figuraba como administradora de la empresa con la que, presuntamente, se cometieron los ilícitos penales.