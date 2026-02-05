Detenida por enviar a dos matones a amenazar a su exnovio: "Si no vuelves conmigo, te denuncio por malos tratos”

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a una mujer por enviar a dos matones a amenazar a su exnovio para que retomara la relación con ella. La sospechosa habría anunciado al perjudicado que si no volvía con ella, le denunciaría por malos tratos.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y media de la noche del pasado martes. Los agentes destinados en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaria de Manacor recibieron en las dependencias policiales a una mujer que informó que quería interponer una denuncia contra su expareja por coacciones. Contó a los agentes que su exnovio le había enviado un centenar de mensajes de texto y llamadas telefónicas tras finalizar la relación sentimental.

Los policías tuvieron conocimiento de que el denunciado estaba en ese momento en las inmediaciones de la comisaría. Al preguntarle por lo ocurrido, el hombre dijo que desde principios del mes de enero había presentado dos denuncias contra su exmujer por amenazas y malos tratos. Afirmó que durante un viaje al extranjero había sido agredido físicamente por ella.

También aseguró que la mujer se había presentado en casa de un familiar suyo y le amenazó: "Si no vuelves conmigo, te denuncio por malos tratos”. Además, contó que días atrás fue abordado por dos hombres que se dirigieron a él en tono amenazante: "Tu ex novia nos ha enviado y nos ha pagado para que te peguemos. Vete de la isla, deja a tu novia en paz. La próxima vez que te pillemos por aquí te vamos a reventar a puñetazos”.

El perjudicado relató a los agentes que desde que puso fin la relación sentimental con su expareja esta no había dejado de amenazarle y hostigarle, llegando a temer seriamente por su integridad física y la de sus familiares. La situación, dijo, se había vuelto insostenible para él.

Los agentes volvieron entonces al interior de la comisaría, donde permanecía la acusada, que en ese momento fue detenida por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Los agentes continúan con las gestiones policiales para identificar y localizar a los dos autores de las amenazas.