Condenados a un año de cárcel Los Gemelos de Korea por propinar una brutal paliza a un hombre en Palma

Un juzgado de Palma ha condenado este miércoles a cada uno de Los Gemelos de Korea a un año de cárcel por un delito de lesiones tras la brutal paliza propinada a un hombre a la salida de una sala de conciertos en el polígono Son Castelló de Palma. Con carácter previo al juicio, los acusados habían indemnizado a la víctima con 4.671,51 euros para cubrir la responsabilidad civil. Su ingreso en prisión ha quedado en suspenso. No obstante podrían ser encarcelados si cometen algún delito en los próximos dos años.

Los hechos por los que han sido juzgados estos hermanos de 28 años, famosos por su actividad en las redes sociales tras iniciar una carrera musical y por dar a conocer los entresijos del barrio palmesano de Corea, tuvieron lugar a las seis de la mañana del 3 de diciembre de 2023 en el exterior de la sala Cridar en la calle Gremi de Boneters del Polígono Son Castelló. Los gemelos golpearon de forma conjunta a un hombre "sin que mediara provocación", según recoge el fiscal en su escrito de acusación.

Así, el ministerio público subraya que los hermanos actuaron "con ánimo de menoscabar la integridad física ajena". Aunque la agresión se les atribuye directamente a ellos, los gemelos se encontraban en compañía de otras personas sin identificar.

En un momento dado, los Gemelos de Korea, como se autodenominan en su nombre artístico, propinaron a la víctima, de 42 años, una serie de puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Como consecuencia de los golpes recibidos, el afectado sufrió una herida inciso contusa en la oreja derecha. También presentaba un traumatismo craneoencefálico con una brecha en la cabeza. El denunciante, asimismo, recibió golpes en el pecho y le causaron la fractura de costillas.

Conformidad

La víctima fue trasladada a un hospital, donde le suturaron la herida en la oreja y le aplicaron grapas en la cabeza. El hombre tardó unos diez días en curarse. Fruto de esta agresión le ha quedado como secuelas la cicatriz en el lóbulo de la oreja.

Durante el juicio celebrado este miércoles en los Juzgados de Vía Alemania, los dos hermanos han reconocido su participación en los hechos. Los gemelos, asistidos por el abogado David Salvà, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal. Así, antes de la vista habían abonado a la víctima 4.671,51 euros para cubrir la responsabilidad civil. Esta acción ha sido apreciada como una atenuante de reparación del daño. La representante del ministerio público ha accedido a rebajar su petición inicial de dos años de cárcel a cada uno, a uno solo. Su ingreso en prisión ha quedado en suspenso con la condición de que no cometan ningún otro hecho delictivo en los próximos dos años.