La Agencia Tributaria registra en Palma la sede de una empresa turística por fraude fiscal

Los funcionarios detectaron indicios de irregularidades en el pago de diferentes impuestos por parte de la sociedad

Registo en la sede de la empresa Webbeds

Registo en la sede de la empresa Webbeds / GUILLEM BOSCH / DMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria están llevando a cabo un registro esta mañana en la sede de Palma de una empresa turística mallorquina por un posible fraude fiscal. Los investigadores están recabando documentación y realizando otras diligiencias para recabar evidencias. No se descartan detenciones.

Los agentes han acudido a primera hora de la mañana a la sede de Webbeds, un mayorista de alojamientos turísticos, en un edificio de oficinas situado en el número 6 de la calle Calçat, en el polígono de Son Valentí, en Palma.

El registro es fruto de una investigación abierta en los últimos meses por la Agencia Tributaria. Los funcionarios detectaron indicios de irregularidades en el pago de diferentes impuestos por parte de la sociedad.

