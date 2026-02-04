Tres detenidos por agredir a un hombre para robarle en plena calle de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes a tres individuos que presuntamente golpearon y amenazaron con armas blancas a un hombre para robarle en plena calle de Son Gotleu, en Palma. El asalto fue grabado por una testigo con su móvil, lo que permitió identificar a los delincuentes.

Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado martes. Un hombre que caminaba por la calle, en Son Gotleu fue abordado por un grupo de jóvenes, que le rodearon y le amenazaron con un destornillador y un cuchillo, le golpearon y le arrebataron la cartera.

Una mujer que vio lo que estaba ocurriendo avisó a la central del 091, y una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se dirigió al lugar rápidamente, aunque cuando llegó los asaltantes ya habían huido. Los agents prestaron las primeras asistencias a la víctima, que presentaba diversas heridas. Cuando se entrevistaron con la mujer que había presenciado el atraco, les mostró un vídeo de la agresión que había grabado con su móvil.

Un policía se percató entonces de la presencia por los alrededores de dos jóvenes que parecían los mismos que salían en el vídeo. La patrulla les retuvo y la víctima les reconoció como los autores de la agresión. Uno de ellos todavía llevaba el destornillador que aparecía en el vídeo. Los dos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Tras realizar varias pesquisas los agents averiguaron la identidad del tercer asaltante y difundieron una orden de detención.

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta tuvieron conocimiento de que el presunto autor frecuentaba la prisión vieja, así que se dirigieron para allá para comprobarlo. Al encontrarlo en las inmediaciones, la patrulla lo detuvo por ser también presunto autor de un delito de robo con violencia.

La investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de distrito Centro.