Siete años de cárcel por una agresión sexual a su sobrina en Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a siete años de cárcel a un hombre por una agresión sexual a su sobrina en Palma. La sentencia declara probado que el hombre manoseó a la menor, que tenía 11 años, y le dijo que si contaba algo su madre iría a la cárcel y ella, a un centro. El tribunal ordena al procesado que indemice a la víctima con 10.100 euros.

El fallo señala que la víctima era hija de una prima hermana del acusado. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y enero de 2022 en el domicilio donde la menor convivía con su abuela, al que el procesado acudía con frecuencia. Una noche, después de cenar, la abuela se fue a dormir y el hombre se quedó a solas con la niña en el salón. Se sentaron en un sofá y el acusado le tocó la vagina por debajo de la ropa interior y le introdujo los dedos, detalla la sentencia.

Tras este episodio, el hombre le dijo a su sobrina que no contara nada de lo ocurrido porque no había pasado nada malo, y que si decía algo llevarían a su madre a la cárcel y a ella a un centro. A consecuencia de estos hechos, la menor precisó tratamiento médico y psicológico y padece trastorno de estrés postraumático. La Fiscalía solicitaba que el hombre fuera condenado también por un delito de lesiones psíquicas, pero el tribunal lo descarta. "No apreciamos en el comportamiento del acusado una especial crueldad contra la víctima ni un carácter especialmente vejatorio", señalan los magistrados.

Noticias relacionadas

La sentencia declara al hombre autor de un delito de agresión sexual y le impone una condena de siete años de prisión, así como una orden de alejamiento de 14 años de la perjudicada. También le ordena indemnizarla con 10.100 euros por los daños morales. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.